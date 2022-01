Sterke reaksjonar på at Noreg igjen vil vurdere å tvangsreturnere afghanarar

innenriks

– Redd Barna reagerer sterkt på at Une tek opp att behandlinga av Afghanistan-saker. Vi forventar at ingen barn blir returnerte til Afghanistan slik situasjonen er no, seier spesialrådgivar for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset, i Redd Barna.

– Vi har nettopp henta menneske ut av Afghanistan fordi situasjonen der er livsfarleg og ustabil. Vi kan ikkje sende folk tilbake, meir eller mindre på same fly som vi henta folk ut med, seier innvandringspolitisk talsperson i SV, Grete Wold.

Saksbehandlinga vart stansa då Taliban rykte fram og tok makta i fjor.

Vil ha amnesti

Une varslar at det no i første omgang dreier seg om førebuande saksbehandling av tidlegare asylsøkjarar og personar med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphald.

– Raudt krev amnesti for dei 190 afghanarane dette gjeld. Det er eit stort paradoks at norske utlendingsstyresmakter er i ferd med å sende folk til eit land som vi evakuerte 800 afghanarar frå i august i fjor, seier Raudts stortingspolitikar Tobias Drevland Lund.

– Eg er redd Noreg er i ferd med å sende menneske i døden og det må vi gjere alt for å unngå, seier han.

Nokon kan få utreiseplikt

Stansen i utreiseplikta for afghanarar med avslag i Noreg blir oppheva frå 1. mars.

Une skriv at dette kan bety at nokre igjen får utreiseplikt, og at det skal gjerast individuelle vurderingar i kvar sak. Det blir vist til nye vurderingar gjort i januar som tilseier at situasjonen no ikkje er så uføreseieleg lengre.

SV meiner det ikkje er mogleg å returnere menneske til Afghanistan no.

– Eg håpar dette i det minste kan bety at fleire får opphald i Noreg når dei no får behandla søknadene sine på nytt. Afghanistan er ikkje i ein situasjon der vi kan returnere menneske, då er den einaste løysinga å gi desse menneska eit liv her i Noreg, seier Wold i SV.

– Må behandlast på nytt

Også Redd Barna trekkjer fram at sakene må behandlast på nytt i lys av den dramatiske og ustabile situasjonen i landet.

– Og det er avgjerande å unngå at barn eller foreldre til barn blir returnerte til ein ekstrem, usikker situasjon i Afghanistan, seier Engeset.

Det er ifølgje FN og verdssamfunnet ei stor humanitær krise i Afghanistan som følgje av at delar av samfunnet kollapsa då Taliban tok makta. I tillegg har ei lang rekkje personar vorte evakuerte frå landet fordi dei fryktar å bli utsette for undertrykking av Taliban-regimet.

