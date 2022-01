Ti av elleve fylke manglar hurtigtestar

innenriks

Det vart lagt fram nye reglar måndag. Dei inneber at nærkontaktar til koronasmitta slepp å gå i karantene om dei tek hurtigtest kvar dag. Sjølvtestane blir delte ut gratis frå kommunane frå onsdag, men Helsedepartementet har erkjent at mange kommunar ikkje har nok.

Statsforvaltarane var i møte med Helsedirektoratet onsdag ettermiddag, og fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark fortel til NRK at berre Innlandet sa dei ikkje manglar testar.

Årsaka er at testane Helsedirektoratet har bestilt, ikkje har komme fort nok, skriv kanalen.

– Eg har eit inntrykk av at det er bestilt inn ganske mykje. Men når smitten aukar, kan det jo vere at det ikkje er nok. Eg tenkjer at det er bra vi kan erstatte karantene med hurtigtesting, men vi kunne kanskje venta til kommunane var klare, seier Olsen.

