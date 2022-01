USA og Europa i uttale om Taliban etter Oslo-møta: Framleis bekymra

innenriks

Utanriksdepartementet stadfestar overfor NTB at det ikkje blir jobba med fleire utsegner. Det vart dermed inga fellesfråsegn eller erklæring frå eit vestleg land og Taliban etter Oslo-møta.

Uttalen som kom torsdag, er frå USA, Noreg og dei europeiske landa som deltok.

Landa forventar at Taliban no vil følgje opp bekymringane som vart tekne opp i Oslo, både av representantar frå det afghanske sivilsamfunnet og dei vestlege landa.

Der slår dei fast at det i Oslo vart lagt vekt på behovet for å gi afghanarar hjelp i den humanitære krisa, men at det framleis er hindringar som gjer dette vanskeleg.

Dei vestlege landa oppmoda Taliban til å gjere meir for å stanse den urovekkjande auken i menneskerettsbrot i landet, heiter det i uttalen.

Landa uttrykkjer òg stor bekymring for at kvinner ikkje får gå på skulen i full grad, men ønskjer Talibans løfte om at dette vil skje i mars velkommen.

Det er likevel framleis behov for at fleire praktiske ting skal løysast før dette blir ein realitet, blir det påpeika. Det gjeld mellom anna pengar til lønn.

Dei vestlege landa gjentek at møta på ingen måte var ei anerkjenning av Taliban-regimet. Landa uttrykkjer òg takksemd for at Noreg var vert for møta.

