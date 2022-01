Arktisk råd blir nominert til fredsprisen

innenriks

Det er Bård Ludvig Thorheim (H), Willfred Nordlund (Sp), Marianne Sivertsen Næss (Ap) og Øystein Mathisen (Ap) som i fellesskap foreslår Arktisk råd.

Dei fire meiner at samarbeidet er eksepsjonelt i internasjonal politikk og viser behovet for samarbeid og tillit mellom land i ei tid der freden blir trua omkring Ukraina og i andre regionar.

Arktisk råd består av Canada, Danmark med Færøyane og Grønland, Finland, Island, Noreg, Russland, Sverige og USA. Rådet har fast sekretariat i Tromsø.

Landa i rådet samarbeider om spørsmål knytt til utfordringar landa i Arktis står overfor. Formålet er å fremje berekraftig utvikling med omsyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

Forslagsstillarane peikar mellom anna på at land som står i sterk konfrontasjon i Aust-Europa, Midtausten og tidvis Asia – og som blokkerer kvarandre i FNs tryggingsråd, samarbeider i Arktis, som samtidig er eit område med stort konfliktpotensial.

– Som folkevalde for den norske delen av Arktis kjenner vi eit ansvar for å opplyse verda om det vellykka internasjonale samarbeidet i Arktisk råd gjennom 25 år, som dannar ei trygg ramme for våre eigne heimstader. Vi meiner det er eit føredøme. Vi treng meir forpliktande internasjonalt samarbeid i den tida vi lever i. Det dempar konflikt og fremjar felles innsats for å løyse grenseoverskridande utfordringar, skriv dei fire stortingsrepresentantane.

Arktisk råd har òg tidlegare vore nominert og vore ein av favorittane for rolla si i å byggje bru mellom aust og vest.

(©NPK)