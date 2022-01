Gaute Drevdal frikjend for åtte av ni valdtekter – dømt til eitt års fengsel

innenriks

– Vi er fornøgd med dette resultatet, og klienten er letta. Basert på korleis bevisføringa gjekk, så var vi trygge på at dette ville bli resultatet – sjølv om vi forventa frifinning òg på det eldste forholdet, seier Gaute Drevdals forsvarer Victoria Holmen til NTB.

Sommaren 2020 vart Drevdal dømd i Oslo tingrett til 13 år og seks månaders fengsel for ni valdtekter av åtte kvinner og seksuell omgang med ei 15 år gammal jente mellom 2005 og 2014.

Drevdal, som lenge vart omtalt i media som «kulturprofilen», har heile tida nekta straffskuld og anka dommen til lagmannsretten. Ankesaka mot Drevdal gjekk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Fredag kom Borgarting lagmannsrett med sin dom i saka. Der blir Drevdal dømd til eitt års fengsel for eitt tilfelle av sovevaldtekt. Han blir dermed frikjend for åtte av ni tiltalepunkt for valdtekt. Også resten av valdtektspunkta gjaldt sovevaldtekter som skal ha skjedd i festsamanheng medan Drevdal og dei fornærma i fleire av tilfella var rusa.

Lagmannsretten meiner at det i valdtektspunkta Drevdal blir frikjent for, ikkje er bevist at kvinnene var i ein tilstand som medførte at dei var ute av stand til å motsetje seg handlinga. I tre av punkta er frifinningane samrøystes, medan det i fem av punkta er meddommarane som har sørgt for fleirtal for frifinning.

Drevdal var òg tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med ei jente på 15 år kort tid før ho fylte 16 år, men han blir òg frikjend på dette punktet av fleirtalet. I retten sa jenta at ho hadde hatt frivillig sex med Drevdal fleire gonger etter at ho fylte 16 år, og retten påpeikar at det ikkje kan sjåast bort frå at kvinna, som no er i 20-åra, blandar hendingar.

Dei fleste av dei fornærma var ein del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som mellom anna var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014.