Kongen sjukmeld med forkjølingssymptom

På kongehusets nettsider står det at det er kronprins Haakon som leier statsråd fredag.

Torsdag vart det kjent at utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) same dag testa positivt for covid-19. Nokre timar tidlegare hadde ho besøkt kong Harald.

Då opplyste kongehuset at kongeparet og kronprinsen ville bli testa for korona i samsvar med smittevernreglane. Også i pressemeldinga er det presisert at alle nødvendige undersøkelingar og testar vil bli gjennomførte.

Kong Harald har fått tre dosar med koronavaksine. Han har vore sjukmeld fleire gonger dei siste åra, mellom anna i 2020 då han fekk operert inn ein ny hjerteklaff.