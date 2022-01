Kongen sjukmeldt med forkjølingssymptom

innenriks

På nettsidene til kongehuset står det at det er kronprins Haakon som leier statsråd fredag. Han har ingen symptom og har testa negativt for korona, ifølgje kongehuset.

Torsdag testa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) positivt for covid-19. Nokre timar tidlegare hadde ho besøkt kong Harald.

– Eg ønskjer Hans Majestet god betring. Eg har hatt ein fin samtale med kronprins Haakon no i dag tidleg, og eg er takksam for at kronprinsen formidlar vidare den varme helsinga mi til kong Harald. Som eg sa i går, så er eg som alle andre redd for å smitte nokon, og eg håpar inderleg ikkje at eg har smitta kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skriv utanriksministeren i ei fråsegn til NTB.

Forskar: – Truleg ingen samanheng

Forskar Gunnveig Grødeland, som er ekspert på vaksineutvikling og immunologi, trur ikkje forkjølingssymptoma til kongen har samanheng med Huitfeldts positive koronatest.

– Det ville truleg ha teke litt lengre tid, opplyser Grødeland til Aftenposten.

Då Huitfeldts smittetilfelle vart kjend, opplyste kongehuset at kongeparet og kronprinsen ville bli testa for korona i samsvar med smittevernreglane. Også i pressemeldinga fredag vart det presisert at «alle nødvendige undersøkelser og tester vil bli gjennomført».

Støre ønskjer kongen god betring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønskjer kongen god betring.

– Eg ønskjer kongen riktig god betring og håpar han raskt blir frisk igjen! skriv Støre i ein SMS via Statsministerens kontor til NTB.

Høgre-leiar Erna Solberg håpar òg at kongen blir raskt frisk.

–Eg ønskjer kong Harald god betring, og vi håpar kongen snart er tilbake i full vigør, skriv Solberg i ein SMS.

Har fått tre vaksinedosar

NTB har vore i kontakt med kommunikasjonsavdelinga på Slottet. Dei opplyser at dei ikkje har nokon kommentar utover pressemeldinga.

Kong Harald har fått tre dosar med koronavaksine, og den siste dosen vart sett 1. november.

Han har vore sjukmeld fleire gonger dei siste åra, mellom anna i 2020 då han fekk operert inn ein ny hjarteklaff

