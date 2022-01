Kvinne sikta for drapsforsøk etter knivstikking i Stavanger

innenriks

– Sikta vart frakta til sjukehus og er innlagd for psykiatrisk oppfølging. Ho skal ikkje ha fysiske skadar, seier påtaleansvarleg Fredrik Soma til Stavanger Aftenblad. Kvinna er norsk statsborgar.

Det var torsdag klokka 16.49 politiet fekk melding om hendinga, som fann stad i Stavanger sentrum.

Mannen vart frakta til sjukehus. Ifølgje politiet er tilstanden hans ikkje livstruande. Soma seier til avisa at dei er i gang med undersøkingar, avhøyr og spørjeundersøkingar.

Politiet seier det så langt ikkje verkar å vere ein relasjon mellom dei to, utanom at dei bur i same leilegheitskompleks. Soma seier knivstikkinga har skjedd innandørs eller i tilknyting til leilegheita til den sikta kvinna.

