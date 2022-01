Oslo inviterer alle over 30 år til å få Moderna-vaksine

innenriks

Dersom ein bur i ein annan kommune, er over 30 år og ønskjer å ta koronavaksinen med Moderna, kan ein få dette ved alle vaksinesentera i Oslo. Det er no eit overskot av Moderna-dosar på grunn av høgt smittetrykk og forskove vaksineintervall, noko som gjer at dosane går ut på dato frå og med 2. februar, skriv kommunen i ei pressemelding.

– Vi ser at smittesituasjonen i Oslo har gitt brått utslag i svært mange avbestilte timar på vaksinesentera. Dette er dosar som Oslo har fått som ein del av den ordinære fordelinga frå FHI, og som etter planen ville vore sett viss ikkje smittetrykket hadde vore så høgt. Det har òg påverka talet på innbyggjarar som møte til drop-in, fortel Tina Arnesen, leiar av vaksineprogrammet i Oslo kommune.

Kommunen understrekar at det er viktig å setje seg inn i intervallet mellom dosar dersom ein har fleire dosar.

Kommunen er òg i dialog med FHI om moglegheit for å redistribuere dosar til nærliggjande kommunar.

– Vi forventar å få sett ein del av desse dosane dei neste dagane, men med det høge talet avbestillingar vaksinesentera no opplever på grunn av smittesituasjonen, reknar vi det ikkje som realistisk å få sett alle dosane innan utløp, seier Arnesen.

