Straumstøtteordninga for landbruket lagt fram for Stortinget

innenriks

Årsaka er at denne næringa er hardt ramma av dei ekstraordinære høge straumutgiftene.

Samtidig har Landbruks- og matdepartementet sendt på høyring eit forslag til mellombels forskrift om straumstøtte. Forskrifta vil bli fastsett av Olje- og energidepartementet under føresetnad av at Stortinget løyver dei nødvendige midlane.

– Formålet med ordninga er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus blir trass i halden oppe dei ekstraordinære utgiftene til straum, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Regjeringa foreslår at staten skal dekkje 55 prosent av straumutgiftene over 70 øre per kilowattime for desember 2021 og 80 prosent for januar til mars 2022.

Det er anslått at ordninga vil koste om lag 500 millionar kroner. Landbruksdirektoratet vil forvalte ordninga og har signalisert at utbetalingane kan starte mot slutten av februar.

Regjeringas støtteparti SV meiner det er på høg tid at ordninga kjem og peikar på at jordbruket er i ei kritisk tid med store kostnader på fleire grunnleggjande innsatsfaktorar.

– Derfor meiner SV at staten omgåande må signalisere at det kjem full kompensasjon for alle kostnader så raskt som mogleg, slik at bønder ikkje legg ned produksjonen på grunn av uvissa, seier SVs forhandlingssjef og nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

