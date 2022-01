TV 2: Tidlegare stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal dømd til sju månaders fengsel

innenriks

Ho vart i 2021 tiltalt etter paragrafen i straffelova 372 etter å ha levert ei rekkje fiktive reiserekningar til Stortinget.

Forholda i tiltalen strekkjer seg frå 2016 til 2018. Ved å ha oppgitt feil opplysningar om reiser som anten ikkje vart gjennomførte, som ikkje var knytt til vervet hennar som stortingsrepresentant eller som ikkje utløyste nokon rett til reiserefusjon, eller at opplysningar som gav ei større utbetaling vart lagt til.

Påtalemakta meinte at Liadal har fått 125.353 kroner for mykje utbetalt frå Stortinget for reiser.

Liadal har erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje grovt forsettleg bedrageri.

(©NPK)