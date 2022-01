TV 2: Tre personar sikta etter brannen på Hamar

innenriks

Politiet opplyser at dei tre personane som vart arresterte torsdag, framleis er sikta for medverknad til aktlaus framkalling av fare for allmenta ved brann. Politiet lovar ei snarleg avklaring på om dei skal framstillast for varetektsfengsling eller lauslatast, skriv TV 2.

Politiet har fått inn mange tips frå publikum i saka.

– Etterforskinga går føre seg for fullt, og tips og observasjonar er viktig for å få heilskapsbiletet, seier politifullmektig Ragnhild Klerud Johannessen til kanalen.

Kripos hjelper fredag på brannstaden.

Politiet fekk melding om brannen i Grønnegata 34 på Hamar sentrum klokka 22.54 onsdag kveld.

