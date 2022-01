Trettebergstuen: Ikkje-binære bør ha stemmerett på parolemøte

innenriks

Tidlegare hadde alle som ikkje identifiserer seg som menn, stemmerett under parolemøtet i Oslo. Etter ei vedtektsendring er no ordlyden at dette berre gjeld dei som identifiserer seg som kvinner, skriv Klassekampen.

Dermed har ikkje lenger ikkje-binære, folk som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, stemmerett. Det bør dei ha, meiner likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Problemet er ikkje at for mange engasjerer seg rundt den viktige 8. mars-dagen. Men for få. Så ja, det bør dei, skriv ho i ein e-post til Klassekampen.

8. mars-komiteen i Oslo meiner at statsråden viser dårleg rolleforståing.

– Med den makta ho har, legg ho premissane for arrangementet. Vi tenkjer at ho kunne halde seg utanfor å meine noko om det som eit demokratisk møte har vedteke, seier Maiken Sætran Lium.

Ho er aktiv i Sosialistisk Ungdom, men snakkar på vegner av arbeidsutvalet for komiteen.

Formålet er ikkje å stengje ute ikkje-binære, ifølgje Lium.

– Kvinnedagen er ein dag for kvinnekamp, som bør definerast av kvinner. Det var intensjonen bak vedtektsendringa. Vi støttar sjølvsagt òg opp om alle andre dagar for undertrykte grupper, seier ho.

