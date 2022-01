Vaksineforskar: Barn betre verna etter ein koronainfeksjon

innenriks

Ifølgje VG kjem det fram i FHIs nye vurdering at barns immunreaksjon er annleis enn hos vaksne, mellom anna ved at dei har raskare og meir effektiv medfødd immunrespons.

Etter gjennomgått infeksjon får barn vanlegvis ein brei og varig immunrespons som gir godt vern mot reinfeksjon», heiter det.

Gunnveig Grødeland, som forskar på immunologi og vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo, meiner ifølgje VG at det er betre for barn å bli smitta enn å ta koronavaksine.

– Aller først er det sånn at barn i utgangspunktet har låg risiko for betydeleg sjukdom. Vi reknar med at ein tredel av barn i Oslo har vore smitta, men mørketala kan vere store fordi mange ikkje har symptom i det heile, seier ho til VG.

Grødeland meiner berre foreldre som har barn i risikogruppa, bør vurdere å seie ja til vaksinasjon av barna.

FHI trekkjer samtidig fram at immunitet etter infeksjon kombinert med vaksinasjon ser ut til ytterlegare å auke vernet.

