Avlys eksamen, tilrår Utdanningsdirektoratet

innenriks

Det går fram av ein risikoanalyse som direktoratet la fram måndag. Det er gjort unntak for privatistar og kandidatar som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga i Noreg. Sjølv om det er mange argument for å avlyse eksamen, er det òg argument for å gjennomføre. Dette har derfor vore ei krevjande vurdering å gjere, seier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.

Også i fjor og året før vart alle skriftlege og munnlege eksamenar på vidaregåande skule og 10. klasse avlyst på grunn av koronapandemien. For tredje gong har direktoratet altså landa på at det er rettast å avlyse.

Opp til Brenna

Den endelege avgjerda blir teken av Kunnskapsdepartementet.

Elevorganisasjonen heiar på Utdanningsdirektoratets tilråding.

– Dette er eit stort steg i rett retning. Vi er strålande fornøgde, melder organisasjonen i eit innlegg på Instagram.

SV krev raskt avgjerd

Også andre har kravd at eksamen blir avlyste, blant dei Oslos skulebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Vi tilrår dette fordi dei skriftlege eksamenane er sentralgitte, og det er store forskjellar på korleis skulekvardagen har vore for elevane rundt omkring i landet, uttalte ho førre veke.

Også SVs skulepolitiske talsperson på Stortinget, Freddy André Øvstegård, ber kunnskapsministeren bestemme seg fort.

– Det er svært lite som tyder på at eksamen vil bli halden til våren. Å hale ut avgjerda er ekstremt belastande både for elevar og lærarar. No må Brenna komme på banen, ta ansvar og avlyse eksamen. Vi kan ikkje ha det same sirkuset tredje året på rad, seier Øvstegård i ein kommentar til NTB.

Høgre: Siste utveg

Høgre ber på si side Brenna vurdere andre alternativ enn å avlyse eksamen.

– Å avlyse eksamen må vere siste utveg. Eksamen er ein viktig rett som gir elevane moglegheita til å bli vurdert anonymt utan at verken tidlegare resultat eller personlege forhold speler inn. Eg forventar at regjeringa vurderer dette nøye og ser på korleis vi kan gjennomføre eksamen i så stor grad som mogleg, seier Høgre-nestleiar og skulepolitisk talsperson Jan Tore Sanner til NTB.

Han meiner eit alternativ kan vere å behalde skriftleg eksamen for avgangselevane. Munnleg eksamen er det likevel ingen grunn til å avlyse, ifølgje Sanner.

– Det er ein eksamen som kan tilpassast lokalt ut frå korleis skuleåret har vore for elevane, slår han fast.

– På veg ut av pandemien er det særleg viktig å halde læringstrykket oppe, noko eksamen bidreg til, seier Sanner.

