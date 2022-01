Bastholm skiftar Stortingskomité

innenriks

– Mange av dei største politiske sakene framover vil handle om natur, energi og klima, som vi har sett døme på den siste tida med straum, vassdragsvern, havvind og oljeleiting, seier Bastholm i ei pressemelding frå Stortinget.

Ho påpeikar at det er viktig for henne, som MDGs partileiar, å gå inn i nemnde komité no som ho er tilbake frå foreldrepermisjon.

Lan Marie Berg byter plass med Bastholm, og går inn i finanskomiteen. Berg er sjukmeldt, og stortingsrepresentant Rauand Ismail er vara for henne i fråværsperioden. Rasmus Hansson held fram i næringskomiteen.

(©NPK)