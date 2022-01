Folk flest har høg tillit til politiet

innenriks

Medan 80 prosent hadde ganske eller svært stor tillit til politiet i 2021, var talet i 2020 på 82 prosent, og i 2019 var det 79.

I snitt er det innbyggjarane i politidistrikta Oslo, Sør-aust og Innlandet som oppgir å ha høgast tillit til politiet, medan tilliten er lågast i Agder og Finnmark, viser ei ny innbyggjarundersøking.

Her kjem det fram at innbyggjarar i store og mellomstore kommunar i større grad enn personar busett i små kommunar seier at dei har svært stor tillit til politiet. Men forskjellane, avhengig av kommunestorleik, har vorte litt mindre samanlikna med resultata frå 2020.

Over ni av ti kjenner seg trygge

Folk har best inntrykk av politiet si handtering av trafikkulykker, ordensforstyrringar og ran – og dårlegast av handteringa av mellom anna hendingar knytt til digital kriminalitet.

93 prosent av innbyggjarane svarer at dei kjenner seg svært eller ganske trygge der dei ferdast og bur, noko som er ein marginal nedgang frå 2020.

– Covid-19-pandemien har gjort at 2021 har vore endå eit unntaksår for politiet og samfunnet elles. Det er derfor gledeleg at politiet opprettheld den høge tilliten sin i befolkninga. Tillit er noko vi må gjere oss fortente til kvar dag, og det er takka vere den gode innsatsen frå medarbeidarane i politiet at vi ligg stabilt høgt på denne målinga, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Blir svekt på fire av seks område

27 prosent oppgir at dei har vore utsette for ei kriminell hending i løpet av det siste året, noko som er på same nivå som i 2020 – men framleis klart lågare enn i 2019, då 34 prosent oppgav det same.

Personar busett i politidistrikta Agder, Innlandet og Finnmark oppgir i større grad at dei har vore utsette for kriminalitet.

Inntrykket av politiet når det gjeld effektivitet, rettferd og respekt, blir svekt på fire av seks område samanlikna med 2020.

Størst er svekkinga av oppfatninga av evna politiet har til å forhindre lovbrot der det blir trua med eller utøvd vald, og å ta rettferdige, upartiske avgjerder i saker dei behandlar.

