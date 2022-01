Framleis uvisst når kontantstøtta blir lagd om

innenriks

Foreldre kjem til å miste kontantstøtta for barn over eitt og eit halvt år. Når det vil skje, er likevel uklart. Det kjem av at støtta skal erstattast av ei ventestøtte for barn mellom eitt og eit halvt og to år, skriv Aftenposten.

–Eg har sett i gang ei utgreiing av småbarnsstøtte i Barne- og familiedepartementet, opplyser statsråd Kjersti Toppe (Sp).

– Det er for tidleg å seie når utgreiinga og eventuelle forslag til lovendringar vil kome. Men eg vil gjerne få understreke at dette er eit arbeid som blir prioritert av departementet. Eit forslag vil bli fremja så fort det praktisk lèt seg gjere, seier ho.

Ei omlegging av kontantstøtta vil krevje ei lovendring som må sendast ut på høyring. Høyringsfristen skal normalt vere tre månader og ikkje mindre enn seks veker.

Deretter skal departementet ta stilling til høyringsfråsegnene før lovendringa blir send til Stortinget for behandling.

