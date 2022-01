Mann blir framstilt for varetektsfengsling etter valdshending i Oslo

innenriks

Saka blir etterforska som eit drapsforsøk og sikta blir framstilt for fengsling måndag klokka 14, opplyser politiet i ei pressemelding.

Den fornærma mannen, som no er utanfor livsfare, vart funnen hardt skadd utanfor ein oppgang i Vogts gate. Då blødde han kraftig frå magen og vart frakta til sjukehus.

Både sikta og fornærma er i 20-åra, og ifølgje politiet er det ein relasjon mellom dei to, skriv TV 2. Dagbladet har fått stadfesta at det er funne ein kniv i samband med saka, men at det ikkje er sikkert at det er denne kniven som vart brukt i hendinga.

Den sikta mannen nektar straffskuld.

