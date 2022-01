Mann tiltalt for å ha valdteke den åtte år gamle stedottera si

innenriks

To gonger i fjor sommar skal mannen ha valdteke den då åtte år gamle jenta medan ho låg og sov i heimen deira i Trøndelag. Han er òg tiltalt for andre overgrep mot stedottera. Ifølgje tiltalen filma mannen overgrepa mot jenta.

Mannen er òg tiltalt for eit overgrep mot ei tolv år gammal jente, og for å ha filma denne jenta og stedottera i skjul ved at han skal ha sett opp ein mobiltelefon på badet som filma medan jentene skifta og dusja.

Ifølgje tiltalen la mannen videoane av overgrepa og snikfilminga ut på nettet, der han òg diskuterte overgrep mot barn med andre brukarar.

Saka går over fire dagar i Trøndelag tingrett frå 14. februar.

