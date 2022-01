NHO ventar store koronalettar

innenriks

Lettane blir gjorde kjent på ein pressekonferanse tysdag kveld.

– Vi er spente, og vi har store forventningar. Vi forventar at regjeringa lyttar til FHI, og at dei opnar samfunnet og legg til rette for normal forretningsdrift. Vi må lære oss å leve med pandemien, seier Nina Melsom, NHOs direktør for arbeidsliv.

– Vi tenkjer at det er rett å gå så langt som faglege styresmakter tilrår. Og då er det ikkje unaturleg å sjå til Danmark, seier Melsom til NTB.

Nyleg vart det kjent at Danmark ikkje lenger reknar covid-19 som ein samfunnskritisk sjukdom, og landet har oppheva stort sett alle restriksjonar.

Nei til heimekontor

Eit sentralt ønske frå NHO er oppheving av påbodet om heimekontor.

Ei medlemsundersøking viser at 61 prosent av bedriftene der dei tilsette har moglegheit til å jobbe heimanfrå, fryktar for trivselen til dei tilsette, motivasjon og arbeidsmiljø ved ny runde med heimekontor. Samtidig fryktar 56 prosent òg lågare effektivitet.

– Dette er eit alvorleg varsku, og det er ei markant endring frå tidlegare, seier Nina Melsom.

I alle fall til midnatt

NHO meiner òg at skjenkjestoppen klokka 23 må bort.

– Vi har ei forventning om at dei nasjonale føresegnene blir oppheva, og i alle fall at skjenkinga blir forlengd til midnatt. Den vesle timen har mykje å seie, seier Melsom.

Tida er òg kommen for å mjuke opp både mengde- og avstandsavgrensingar, meiner ho.

– Vi er der at vi kan opne samfunnet sånn at vi er tilbake til før mars 2020. Bedriftene våre er opptekne av at vi kjem over i ein normalsituasjon, seier Melsom.

Lønnsstøtteordninga gjeld i utgangspunktet ut februar.

– Men viss ikkje bedriftene kan drive som normalt, er det behov for kompensasjon, understrekar Nina Melsom.

