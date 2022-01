Politiet meiner Breivik-utsegner i Ap-møte ikkje var «hatefulle»

innenriks

Hendinga fann stad 20. januar i år, under eit digitalt medlemsmøte for Ap og AUF i Tromsø.

Politiet har funne at handlinga ikkje blir omfatta av paragrafen i straffelova om hatefulle ytringar, men at ho kan rammast av paragrafen om omsynslaus åtferd.

– Saka vil etterforskast vidare med sikte på mellom anna å avklare kva som har vore årsaka til at dei involverte personane tok seg inn på møtet og kva slags motivasjon dei har hatt for å setje fram slike ytringar, seier politifullmektig Victoria Nygård i seksjon for påtale i Troms politidistrikt til Nordlys.

Dei to mistenkte er gutar på høvesvis 14 og 15 år – rett under og over den kriminelle lågalderen. Nygård fortel at politiet truleg vil følgje opp saka i eit førebyggjande spor.

