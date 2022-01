Raudt og Frp vil stanse utsending av norske soldatar til Mali

innenriks

Dei norske soldatane skal etter planen innlemmast i Takuba-styrken for å hjelpe maliske regjeringsstyrkar i kampen mot ytterleggåande islamistgrupper i landet.

Vedtaket skjedde sjølv om dei militære i landet få veker tidlegare hadde teke makta.

– Kravet vårt er no at det ikkje blir sendt ein einaste norsk soldat før regjeringa har gjort greie for kaoset som har oppstått, og at avgjerda om norsk deltaking i militæroperasjonen blir offentleggjord og blir debattert i full openheit, seier Raudts Seher Aydar.

Grunnlaget for vedtaket om å sende soldatar til Mali er gradert «avgrensa». Det er dette grunnlaget Raudt og Frp vil få offentleggjort. Innstillinga skal behandlast i Stortinget tysdag.

