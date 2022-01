Regjeringa står fast på Møreaksen

innenriks

Statens vegvesen utførte nemleg ei ekstra utgreiing av Romsdalsaksen i fjor haust, skriv Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

– Statens vegvesen har gjort ein god jobb med tilleggsutgreiinga av Romsdalsaksen. No har vi fått gjennomgått og oppdatert kunnskapsgrunnlaget for alle dei ulike alternativa for kryssing av Romsdalsfjorden. Det har vore viktig. Statens vegvesen konkluderer med at den løysinga som ligg i Nasjonal transportplan, er den beste. Det er vi samde i, og dermed ligg Møreaksen fast, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I korte trekk kryssar Møreaksen Romsdalsfjorden vest for Molde, medan Romsdalsaksen kryssar han aust for Molde. Konklusjonen er at Møreaksen har høgast trafikknytte, kortare reisetid Ålesund-Molde, og størst utviding av bu- og arbeidsmarknadsregionar. Den har høgast netto nytte når fastlandssambandet til Gossen blir rekna med. I tillegg har han lågare uvisse og risiko fordi planleggingsarbeidet har komme lenger.

