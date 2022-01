Statens vegvesen åtvarar mot juks med EU-kontroll

innenriks

– EU-kontrollen er eit viktig bidrag til å avdekkje trafikkfarlege bilar. Verkstader som utfører EU-kontroll, har eit stort ansvar for å luke ut desse bilane. Statens vegvesen ser svært alvorleg på at enkelte verksemder og kontrollørar juksar med EU-kontrollane, seier Einar Eskilt i Statens vegvesen i ei pressemelding.

I kontrollar i Innlandet og Telemark har Statens vegvesen avdekt 180 fiktive kontrollar i haust og vinter. Jukset kan vere at bilen er meld inn som godkjend heilt utan kontroll, eller at openberre feil og manglar ikkje har vorte registrerte. I nokre tilfelle har kundar betalt direkte til kontrolløren. Då avdekkjer ein ikkje feil i bremser, dekk og felg, farleg rust i den berande konstruksjonen, eller skadar som påverkar sikta, for å nemne noko.

– Det er dessverre mange bilar på vegen som aldri burde vore der i den tilstanden dei er, seier Eskilt.

