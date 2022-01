Uvêret i helga gjorde skade for 200 millionar kroner

innenriks

– Det viser førebelse tal frå Norsk Naturskadepool, men det er framleis ein tidleg fase, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Dei ventar fleire skademeldingar i dagane som kjem.

– Mange heldt seg til dømes borte frå hyttene sine på grunn av dårleg vêrmelding. Dermed er det nok ei rekkje skadar som enno ikkje er oppdaga, seier Neverdal.

Uvêret i helga ser ut til å ha forårsaka langt fleire skadar enn ekstremvêret Gyda, som trefte delar av landet hardt tidlegare i månaden.

Denne gongen ser det ut til at Rogaland og Vestland har fått flest skadar.

Smadra bilar og knuste båtar

Forsikringsselskapa If (400), Tryg (420) og Gjensidige (670) hadde måndag samla motteke over 1.400 skademeldingar.

Hos If har det komme inn fleire meldingar om vasskadar etter regnet på laurdag, men det er klart flest vindskadar som er melde. Vind og vindkast har gjort mykje skade rundt om i Sør-Noreg og øydelagt tak på hus, smadra bilar og knust båtar.

– Det er altfor tidleg å spekulere i kva alle skadane utgjer i kroner og øre, utover at det blir noko med «millionar kroner» til slutt, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Gjensidige seier dei kan fastslå at sluttrekninga blir på mange titals millionar kroner. Dei opplyser at ei gjennomsnittserstatning for ein stormskade pleier å liggje på 40.000 til 50.000 kroner.

Tak, tre og trampolinar

Tryg Forsikring estimerer at skadekostnadene som er melde inn til dei, så langt ligg på rundt 20 millionar kroner, men opplyser at beløpet kan endre seg når skadane blir undersøkte nærare.

– Det er flest stormskadar, der alt frå takplater og lause gjenstandar til tre og trampolinar har vorte tekne av vinden og treft bygningar og bilar, men vi har òg mange båtskadar, vasskadar, og rasskader. Geografisk strekkjer skadeområdet seg frå Vestland til Oslofjorden, med flest i Rogaland, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg.

Totalt har Tryg hittil registrert 350 skadar på bygningar, 50 bilskadar og 20 båtskadar.

(©NPK)