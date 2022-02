Anders Behring Breivik blir ikkje lauslaten – ankar til lagmannsretten

innenriks

Tingretten skriv at det rett og slett er vanskeleg å tru på at Breivik sjølv trur på det han forklarte då kravet om prøvelauslating var oppe for retten for to veker sidan.

Breivik kravde seg prøvelauslaten etter å ha sona minstetida på 10 år i forvaringsdommen på 21 år han fekk for terrorangrepet 22. juli 2011. Han påstod at han no tek avstand frå vald, men sa at han ville kjempe for nasjonalsosialistiske verdiar på fredeleg vis dersom han vart sleppt ut.

Retten avviser dette og slår fast at det er betydeleg risiko for at Breivik kan falle tilbake til åtferda som førte til at han gjorde seg skuldig i terrorhandlingane i 2011, viss han blir no lauslaten.

– Forvirra og forstyrra

– Den tiltalte har gjort seg skuldig i brotsverk som saknar sidestykke i norsk rettshistorie. Han nytta ekstrem vald som verkemiddel for å nå eigne politiske mål. Retten er ikkje i tvil om at den tiltalte òg i dag har evna til å gjere seg skuldig i nye alvorlege brotsverk som kan utsetje andre for fare, skriv domstolen.

Etter Breiviks forklaring har fleire igjen stilte spørsmål ved den psykiske helsa hans. Også tingretten kjem inn på dette.

– Den tiltalte verkar openbert forstyrra og med ei tankeverd som det er vanskeleg å trengje inn i for andre, skriv dommarane og legg til at Breivik verka forvirra med stordomstankar om seg sjølv.

Anka med ein gong

Det skulle berre gå få minutt frå dommen vart kjend tysdag ettermiddag, til meldinga kom om at Breivik ankar dommen. Forsvararen hans, advokat Øystein Storrvik, seier til NTB at klienten berre nyttar seg av ein rett han har.

– Han har ein rett til å få saka overprøvd i lagmannsretten, og den retten har han valt å nytte seg av, seier Storrvik som gjekk gjennom hovudpunkta i dommen frå Telemark tingrett saman med Breivik tysdag ettermiddag.

Ei ankesak om prøvelauslating, dersom ho blir tillaten behandla av eit ankeutval, vil gå for Agder lagmannsrett.

Venta anke

Aktor Hulda Karlsdottir seier til NTB at ho ikkje er overraska over at Breivik ankar dommen. Sjølv seier statsadvokaten at ho er godt fornøgd med dommen frå Telemark tingrett som ho beskriv som kort, men velbegrunna og med klare premissar.

At Breivik sjølv, straks etter at utfallet av rettssaka vart kjend, kunngjorde at han ankar dommen, var statsadvokaten førebudd på.

– I denne saka var eg førebudd på dette. No vil vi vente på anken og støtteskrivet, så vil vi vurdere vidare kva som skal gjerast, seier Karlsdottir.

Under den tre dagar lange rettssaka inne i det toppsikra Telemark fengsel i Skien hadde statsadvokaten referert terrordommen frå 2011 og nemnt alle offera for Breiviks angrep. Retten fekk høyre om dei 77 som vart drepne og dei mange som vart skadde i angrepa i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommarleir på Utøya.

– Framleis farleg

I dommen blir det òg vist til at Breivik framleis har evna til å planleggje og at han i retten har vist stor impulskontroll og at han kan handle målretta.

Det avgjerande aspektet for vurderinga av Breiviks krav har altså vore at dommarane meiner Breivik framleis er farleg.

I rettssaka forklarte òg psykiater Randi Rosenqvist seg som eit vitne kalla inn av aktor. Ho uttalte at Breivik ville falle gjennom i samfunnet viss han vart prøvelauslaten, at han hadde store og kanskje uløyseleg problem og at det var fare for at han igjen kunne gjere seg skuldig i vald.

Retten skriv likevel at rettskjensla til folk kan bli eit relevant vurderingstema i spørsmål om prøvelauslating av Breivik i framtida, sjølv om det ikkje var avgjerande i denne runden.

– Same Breivik

For opne kamera og med presse til stades forklarte Breivik at han ikkje bar ansvar for terrorangrepet, men at han var hjernevaska, då saka vart behandla i retten. I dress og utstyrt med plakatar med høgreekstreme bodskapar, stilte han seg kvar morgon opp for fotografane før retten vart sett.

Retten viser i dommen til at Breivik ikkje viste teikn til anger, men at han kom med ei forklaring om at han berre lystra ordre.

Aktor slo òg fast at det var den same Breivik som hadde utført angrepa, som no bad om å bli prøvelauslaten. Ho omtalte Breiviks forklaring og åtferd i rettssaka som eit PR-show.

Ny rettsprosess

Storrvik oppførte i prosedyren sin at soningsforholda gjer det vanskeleg for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få ei prøvelauslating. Han åtvara mot at soningsforholda kan gjere Breivik farlegare på ein måte som gjer at det aldri blir mogleg å lauslate han.

Dette tok likevel retten ikkje stilling til i dommen.

Etter at dommen fall tysdag opplyser advokaten at han saman med Breivik er i ferd med å førebu eit nytt søksmål mot staten om soningsforholda.

– Parallelt med ankesaka vil vi jobbe med eit eige søksmål om soningsforholda. Breivik sonar i dag under veldig statiske forhold med isolasjonspreg, og derfor vil vi prøve dette spørsmålet for retten på nytt, seier Øystein Storrvik til NTB.

