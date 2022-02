Anders Behring Breivik blir ikkje lauslaten – domstolen avviser krav om prøvelauslating

innenriks

Breivik kravde seg prøvelauslate etter å ha sona minstetida på ti år i forvaringsdommen på 21 år han fekk for terrorangrepet 22. juli 2011.

Saka vart behandla av Telemark tingrett, i ein provisorisk rettssal i ein gymsal i Skien fengsel, for to veker sidan.

Der gjekk aktor Hulda Karlsdottir igjennom alle offera for Breiviks angrep. Retten fekk høyre om dei 77 som vart drepne og dei mange som vart skadde i angrepa i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommarleir på Utøya.

– Same Breivik

Breivik forklarte seg sjølv i saka og argumenterte for at han ikkje bar ansvar for terrorangrepet, men at han var hjernevaska.

Aktor slo likevel fast at det var den same Breivik som hadde utført angrepa, som no bad om å bli prøvelauslaten. Ho omtalte Breiviks forklaring og åtferd i rettssaka som eit PR-show.

– Den Breivik som ber retten om tillit i dag, er den same Breivik som smadra regjeringskvartalet og kalla det ein fiasko. Han er den same som lokka fram ungdommar på Utøya, lurte dei til å tru at dei skulle få hjelp og deretter skaut dei, sa Karlsdottir.

Åtvara mot soningsforhold

Ho bad derfor retten om ikkje å ta kravet til følgje. Breiviks forsvarar, advokat Øystein Storrvik, oppførte på si side at soningsforholda gjer det vanskeleg for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få ei prøvelauslating.

Han åtvara mot at soningsforholda kan gjere Breivik farlegare på ein måte som gjer at det aldri blir mogleg å lauslate han.

– Viss ein person blir behandla så dårleg at han blir farlegare og farlegare under soninga, så slepper han aldri ut. Då vil styresmaktene forsterke argumentasjonen sin om at han må haldast i forvaring. Det er eit paradoks i alle forvaringssaker, sa han.

I rettssaka forklarte òg psykiater Randi Rosenqvist seg som eit vitne kalla inn av aktor. Ho uttalte at Breivik ville falle gjennom i samfunnet viss han vart prøvelauslaten, at han hadde store og kanskje uløyselege problem og at det var fare for at han igjen kunne gjere seg skuldig i vald.

(©NPK)