Helsestyresmaktene tilrår lågt tiltaksnivå

innenriks

– Ut frå pågåande arbeid med risikovurderinga som blir planlagd ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi tilrår å gå over til eit lågt tiltaksnivå, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i dei siste tilrådingane til regjeringa om koronatiltaka.

Helsedirektoratet støttar opp om dette:

– FHIs vurderer at det er formålstenleg å opne for lågt nivå før smittetoppen. Helsedirektoratet er samd i denne vurderinga. Vi må forvente at dette bidreg til auka smitte, auka sjukefråvær og auka belastning på ulike delar av samfunnet i ein periode, skriv dei i sine tilrådingar.

Fleire lettar

Eit lågt tiltaksnivå vil ifølgje FHI mellom anna bestå av:

– Framleis tilråding om å halde éin meters avstand

– Ingen maksimaltal i private heimar

– Fjerne kontaktreduserande tiltak i skular og barnehagar, og overgang til symptombasert testing

– Meir fleksibel bruk av heimekontor

– Ingen skjenkjestopp

– Organisert fritidsaktivitet kan gå føre seg som normalt både innandørs og utandørs for alle aldersgrupper

Utfordrande

FHI understrekar at det er uvisst kor stor belastninga på spesialisthelsetenesta vil bli på det meste, og at det er moglegheit for at tiltaksnivået kan måtte hevast dersom situasjonen blir uhandterbar i kritiske sektorar.

– Helsedirektoratet sluttar seg til dette og vil understreke viktigheita av å kunne oppskalere raskt ved eit eventuelt behov, skriv Helsedirektoratet.

Helsestyresmaktene ventar ein relativt raskt aukande belastning på sjukehusa dei næraste vekene.

– Helseføretaka har kapasitet til å kunne handtere det talet på pasientar som blir modellerte av FHI, men det vil innebere omlegging av drift som kan påverke helsetilbodet til andre pasientgrupper, heiter det i tilrådingane.

To retningsval

Sjølv om FHI har landa på lågt tiltaksnivå, understrekar dei at to retningsval kan vere aktuelle i dagens situasjon.

– Det eine er å lette på tiltak til lågt nivå, det andre er å halde oppe tilnærma det tiltaksnivået vi har i augneblinken, skildra som moderat nivå, skriv dei i sine tilrådingar. Det vil seie skjenkjestopp på eit gitt tidspunkt, maksimaltal for private og offentlege arrangement, og bruk av munnbind innandørs.

Ved moderat nivå forventar helsestyresmaktene litt færre sjukehusinnleggingar samanlikna med lågt tiltaksnivå. Dei vektlegg òg at å halde fram med dei noverande tiltaka kan gi auka vilje i befolkninga til å la seg vaksinere.

(©NPK)