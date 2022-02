KrF skeptisk til hybridkablar

innenriks

Medan havvindnæringa seier at hybridkablar er nødvendige for å sikre lønnsemd, fryktar fleire at kablane vil gjere dagens rekordhøge straumprisar endå høgare, skriv Klassekampen.

No melder KrF seg på i debatten.

– Så lenge vi ikkje har kontroll på krafteksporten, og hybridkablar kan føre til meir krafteksport og høgare straumprisar i Noreg, så er eg veldig skeptisk til det, seier Kjell Ingolf Ropstad til avisa.

Han fryktar dei høge straumprisane kan svekke oppslutninga om klimapolitikken og dermed sjansen for å nå klimamåla. Han seier KrF derfor på kort sikt vil innføre ein makspris på straum på 50 øre.

Noregs vassdrags- og energidirektorat slo førre veke fast i ein rapport at hybridkablar vil gi dyrare straum for nordmenn, samtidig som det gir meir pengar til kraftbransjen.

