Tonje Brenna om Viken: – Eg kan leve med tre fylke

– Eg kan leve med utfallet same korleis det blir, men at det er ein diskusjon om korleis dette skal løysast, tenkjer eg er naturleg og bra, og det er bra at det òg er diskusjon i Arbeidarpartiet, seier Tonje Brenna til NTB.

Ho var fylkesrådsleiar fram til ho vart kunnskapsminister i haust og sit no i styret i Akershus Ap.

Laurdag skal Viken Ap fatte avgjerda si om dei skal gå inn for å oppløyse eller behalde storfylket Viken. Då skal representantar frå dei tre fylkeslaga Akershus, Østfold og Buskerud etter planen samlast på Sundvolden. Arbeidarpartiets ståstad blir avgjerande når fylkestinget skal ta den formelle avgjerda i slutten av februar.

Intern Ap-strid

Spørsmålet har splitta Viken Ap, der Akershus-laget har gått inn for å behalde fylket, medan Østfold og Buskerud ønskjer dei gamle fylka tilbake. Etter kvart har òg fleire i Akershus Ap vendt seg mot avgjerda i fylkeslaget.

På eit møte måndag kveld vart leiinga i dei tre fylkeslaga samde om at Viken Ap i realiteten vil gå inn for ei oppløysing.

I regjeringspartnar Senterpartiet har mange reagert særleg på at sentrale folk som kunnskapsminister Brenna og utanriksminister Anniken Huitfeldt – som leier Akershus Ap, har motarbeidd ei oppløysing.

Brenna avviser likevel skuldingar om at ho har motarbeidd si eiga regjering.

– I regjeringsplattforma står det at Viken sjølv skal meine noko om korleis Viken skal organiserast, og den diskusjonen skjer no i alle parti, også i Arbeidarpartiet, og det tenkjer eg må vere heilt lov, seier ho.

«Unaturleg»

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil ikkje kritisere regjeringskollegaene sine frå Ap, sjølv om han omtaler Viken som «ein unaturleg konstruksjon».

– Vi er samde om prosessen i regjeringa og gjennomfører slik vi er samde om i Hurdalsplattforma, seier han til NTB.

Han seier det viktige er at det er lokaldemokratiet som sjølv må få bestemme korleis dei vil vere organiserte.

Regjeringa har lova å dekkje rekninga for fylke som blir oppløyste, slik at det ikkje skal gå ut over tenestetilbodet, og forsvarer den ekstra kostnaden.

– Lokaldemokratiet er ikkje gratis. Det er beklageleg at ein no må bruke tid og ressursar på å løyse opp desse samanslåingane etter tvangsbruken til den førre regjeringa, seier Gram.

– Hadde det ikkje vore betre å berre bruke pengane på sjølve tenestene i staden?

– Det ansvaret må den førre regjeringa ta, som brukte tvang overfor fylkeskommunen og påla dei mange kostnader med samanslåing som dei ikkje dekte opp, seier han.

– Grei prosess

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) meiner prosessen i Viken Ap har vore «ryddig og grei» og vil ikkje ha noka eiga meining om Viken bør oppløysast.

– Eg synest Viken skal gjere sine vurderingar, og det er det eg støttar, og det har dei gjort, seier han.

Både Brenna, Gram og Støre deltok tysdag på eit såkalla lokalpolitisk toppmøte arrangert av KS, organisasjonen frå kommunane og fylkeskommunane.

