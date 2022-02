Enova aukar solcelle-støtta

innenriks

– Eg synest det er veldig bra. Det er heilt rett tenkt. Vi forventar auka interesse for eigenprodusert straum, som gjer at folk får meir kontroll over rekninga, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til E24.

Målet med dei nye støtteordningane er å få fleire til å investere i større solcelleanlegg og smarte styringssystem, slik at teknologien kan bli billigare, seier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Dei aukar den maksimale støtta til solceller med over 20.000 kroner til 47.500 kroner, i tillegg til ei ny støtteordning på inntil 10.000 kroner til system for smart straumstyring.

– Noko av det viktigaste vi gjer, er å gjere teknologi konkurransedyktig. Det tener oss alle, for då blir det billigare for oss alle saman, seier Nakstad.

(©NPK)