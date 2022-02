Espen Andersen Bråthen kravde seg lauslaten frå varetekt

innenriks

Bråthen, som er sikta for å ha drepe fem personar med stikkvåpen i Kongsberg onsdag 13. oktober, møtte sjølv opp då det onsdag vart halde nytt rettsmøte for å prøve vilkåra for framleis fengsling. For retten kravde 38-åringen seg lauslaten frå varetekt etter at han formelt har vore fengsla i tida han har vore tvangsinnlagd på psykiatrisk sjukehus sidan drapa skjedde.

– Han meiner det ikkje lenger er nokon fare for gjentaking av nye kriminelle forhold og at vilkåra for framleis å halde han varetektsfengsla derfor ikkje er til stades, seier Bråthens forsvarar, advokat Fredrik Neumann, til NTB.

38-åringen skal tidlegare òg ha kravd seg utskriven frå sjukehus og klaga på vedtaket om tvangsinnlegging. Dette kravet vart likevel trekt før det vart formelt behandla.

Same fare

Politiet meiner på si side at Bråthen framleis formelt skal haldast fengsla sjølv om han òg er tvangsinnlagd på psykiatrisk sjukehus.

– Han er innlagd på sjukehuset etter vedtak fatta med grunngiving i helselova, men vi meiner han òg bør haldast varetektsfengsla. Vi meiner det er den same faren for gjentaking som ved tidlegare fengslingsmøte, seier politiadvokat Odd Skei Kostveit til NTB.

Politiet bad tingretten om framleis fengsling av Bråthen i åtte nye veker. Politiadvokaten seier at etterforskinga etter angrepa i Kongsberg den fatale kvelden i oktober er heilt i sluttfasen. Etterforskarane i Søraust politidistrikt manglar berre ein teknisk rapport frå Kripos om farepotensialet for pil- og bogen som Bråthen skaut etter fleire personar med, og dessutan den rettspsykiatriske rapporten frå dei tre sakkunnige som er utnemnt i saka.

Fristen flytta

– Dei sakkunnige hadde opphavleg frist til 1. februar med å levere rapporten sin, men har på grunn av det store omfanget i saka fått forlengt fristen til midten av februar, seier Kostveit.

Politiadvokaten seier han reknar med å kunne sende saka til påtalemessig vurdering og avgjerd hos statsadvokaten og Riksadvokaten i månadsskiftet februar-mars. Etter planen skal rettssaka mot 38-åringen starte allereie i mai, og Buskerud tingrett har reservert tid frå 11. mai og fem veker framover. Nokon endeleg plan for gjennomføringa av saka er likevel ikkje klar, og både domstolen og påtalemakta opplyser at det kan bli endringar i gjennomføringa.

Fem personar vart drepne og fleire andre skadde då 38-åringen gjekk rundt i Kongsberg sentrum med pil og boge og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Fleire av drapa skjedde innandørs heime hos offera.

Bråthen vart arrestert over ein halv time etter at angrepet starta inne i ein daglegvarebutikk.

Politiet har gitt uttrykk for at dei trur Bråthen var utilrekneleg på gjerningstidspunktet. 38-åringen kan ha lidd av vrangførestillingar, ifølgje ein tidleg rettspsykiatrisk rapport. Han har sidan angrepa vore innlagd på lukka psykiatrisk avdeling.

(©NPK)