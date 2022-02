FHI søkjer deltakarar til koronabrille-studie

innenriks

Virus kan komme inn i kroppen gjennom auga, derfor er det ikkje utenkjeleg at briller og solbriller kan verne mot korona og andre luftvegsvirus. Men det kan òg godt hende at briller ikkje vernar i det heile.

Det skriv Folkehelseinstituttet (FHI) på nettsidene sine. Dei søkjer no etter personar som vil vere med på ei vitskapleg undersøking, for å finne ut om briller vernar mot koronaviruset.

Ein må vere over 18 år for å vere med på studien og villig til å bruke briller ute blant folk i 14 dagar. Av andre kriterium heiter det at ein ikkje kan ha fått påvist covid-19 etter 15. desember, og ein må ha briller eller solbriller som kan brukast.

Studien varer i to veker.

Sjølv om norske styresmakter trur vi snart kan vere på veg ut av pandemien, meiner FHI at studien likevel kan ha stor nytte, skriv NRK. Leiar for den norske studien, Atle Fretheim i FHI, meiner studien kan vere nyttig òg i framtida.

– Det kjem nye pandemiar med luftvegsvirus, og når det skjer, må vi basere oss på erfaring og forsking frå tidlegare pandemiar. Dersom briller viser seg å ha ein effekt, vil det vere eit enkelt tiltak å innføre kjapt, og utan særleg kostnader for nokon, seier Fretheim.

