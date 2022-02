Folk har framleis stor tillit til helsestyresmaktene

innenriks

Berre 14 prosent svarer at dei har liten tillit til handteringa, viser undersøkinga.

Tala gjeld for veke fire, og er noko ned frå veka før, då 66 prosent hadde stor tillit og 14 prosent hadde liten tillit.

På spørsmål om i kva grad ein opplever at helsestyresmaktene er tydelege på råd og tilrådingar, er tilliten litt mindre. I veke fire svarer 52 prosent at dei i stor grad har tillit, medan 20 prosent svarer at dei i lita grad synest styresmaktene er tydelege.

Samanlikna med veka før har talet som er misfornøgde stige frå 17 prosent, medan dei som er fornøgde har gått ned frå 54 prosent.

