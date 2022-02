Mehl vil ikkje garantere full domstolsreversering

innenriks

– Vi ønskjer å gå tilbake til den tidlegare strukturen med mindre det er lokal semje om å behalde dei sentraliserte domstolane.

Det seier Mehl til NTB etter at ho vart pressa om domstolsreforma i spørjetimen på Stortinget onsdag.

I eit forslag som vart lagt ut på høyring førre veke, gjekk regjeringa inn for full reversering av reforma til den førre regjeringa, der talet på tingrettar vart reduserte frå 60 til 23.

Men regjeringa la òg inn eit atterhald om kommunal sjølvråderett. Dette er i tråd med regjeringsplattforma frå Hurdal, påpeikar Mehl.

– Det ligg klart i Hurdalsplattforma at vi kan gjere unntak der det er brei semje lokalt om å behalde dagens struktur. Det meiner eg har vore tydeleg heile vegen.

Lovar å lytte

Statsråden forsikrar om at ho kjem til å lytte til dei innspela ho får.

– Det er viktig for meg å ha ein god prosess på dette. Derfor har vi sendt forslaget på høyring. Nokre stader i landet kan dette ha fungert godt, medan andre stader kan det vere mindre godt. Det er ting som høyringa vil klargjere. Og så veit eg at dette er ei sak der det heile vegen har vore mykje politisk usemje. Eg reknar med at det kjem til å halde fram, seier Mehl til NTB.

– Eg ønskjer å ha ei seriøs og god tilnærming til dette, og då er det rett å sjå på heilskapen i dei høyringssvara som kjem.

Kaosskuldingar

I spørjetimen vart Mehl utfordra av Høgres Ingunn Foss, som skulda Mehl for å ha kasta domstolane ut i ein «kaotisk prosess med ny usikkerheit».

Men ifølgje Mehl er det Høgre som står for kaoset.

– Høgre har skapt eit enormt kaos i denne saka gjennom dei mange forsøka sine på å få sentralisert domstolane, som dei til slutt lykkast med i fjor, seier ho.

– No er eg oppteken av at vi får landa ein ny struktur så raskt det lèt seg gjere innanfor rammene av ein forsvarleg og god prosess, slik at vi får ro.

