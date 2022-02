Ny sentralbanksjef blir utnemnd fredag

innenriks

Vedum opplyste dette til NTB i Stortingets vandrehall onsdag.

– Vi kjem til å utnemne ein ny sentralbanksjef fredag, med ein pressekonferanse etterpå, sa finansministeren.

Han ville ikkje svare konkret om avgjerdsprosessen eller om han ventar debatt om avgjerda, men lova å gå nærare inn på dette når utnemninga er gjort fredag.

– Eg forventar at det blir stilt gode spørsmål av journalistar då, og at Noreg skal få ein god og trygg sentralbanksjef, sa Vedum.

Mykje debatt

Det er knytt stor spenning til kven som skal erstatte Øystein Olsen når han går av som sentralbanksjef 1. mars. Søkjarlista til jobben som sjef for Noregs Bank inneheldt 22 namn, blant dei Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Backe.

Det er spesielt Stoltenbergs kandidatur som har vore kjelde til debatt på grunn av dei tidlegare jobbane hans som Arbeiderparti-leiar og statsminister og fordi han har band til ei rekkje av dagens regjeringsmedlemmer, både som tidlegare sjef og kollega.

Noverande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at han vil vere inhabil i avgjerda.

Regjeringa tilset

Også fleire andre statsrådar har bede om å bli habilitetsvurderte i samband med Stoltenbergs søknad.

Stoltenberg sjølv har sagt at han ikkje ville delta i debatten rundt den eventuelle tilsetjinga si, men at han har fått med seg at debatten har funne stad. Kandidaturet har vorte kritisert av fleire parti på Stortinget.

Det er embetsverket i Finansdepartementet som gir innstillinga si til Vedum. Sjølve tilsetjinga av ny sentralbanksjef blir gjort av regjeringa i statsråd, utan at Stortinget er involvert.