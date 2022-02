Stortinget skal diskutere OL-boikott etter OL

innenriks

1. mars skal Stortinget diskutere eit såkalla dokument-8-forslag frå Venstre om diplomatisk boikott av OL i Beijing.

Då har det gått vel ei veke sidan dei olympiske leikane vart avslutta. OL varer frå 4. til 20. februar.

Venstre-leiar Guri Melby er kritisk til at presidentskapet set datoen for stortingsdebatten etter at OL er ferdig.

– Eg synest det er veldig synd. Det hadde vore meir relevant å ha ein boikott-debatt under OL enn etter OL, seier Melby til Vårt Land.

Avisa har kontakta stortingspresident Masud Gharahkhani, som førebels ikkje har svart på kritikken.

Venstre-forslaget vart diskutert i utanriks- og forsvarskomiteen tysdag, der det vart avvist av alle parti bortsett frå SV og Raudt, som la fram eit eige forslag om OL-boikott.

