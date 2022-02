Talet på alvorlege hendingar i Equinor fell

innenriks

Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 er frekvensen for alvorlege hendingar per million arbeidstimar (SIF) 0,4. I 2020 var talet 0,5, medan det i 2019 var 0,6.

Dei fleste av dei alvorlege hendingane skjer i tilknyting til fallande gjenstandar, skriv Equinor i ei pressemelding.

Trenden for personskadar viser derimot ikkje den same forbetringa. For 2021 var frekvensen for personskadar med medisinsk behandling per million arbeidstimar 2,4, mot 2,3 i 2020.

Dette inkluderer tilfelle som tel som alvorlege hendingar med faktisk eller potensiell skade. Dei fleste personskadane er hand- og fingerskadar.

Ifølgje rapporten vart det i fjor registrert 12 olje- og gasslekkasjar. Olje- og gasslekkasjar blir kvalifiserte etter alvorsgrad i forhold til utsleppsrate.

Berre lekkasjen av hydrogensulfid og LPG på Mongstad i juli vart etter ei intern gransking klassifisert til å ha storulykke-potensial. Resten av lekkasjane er av mindre alvorleg karakter, skriv Equinor.

(©NPK)