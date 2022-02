Utfordrar Mehl om reversering av domstolar i spørjetimen

innenriks

I spørjetimen onsdag får Foss selskap av Venstres Jens Alfred, som også er kritisk til regjeringas planlagde tilbakerulling av den omfattande reforma av domstolane som den førre regjeringa stod bak.

– Dette minner om ei rein politisk markering som fyrer opp under gamle konfliktar mellom kommunar. Bakgrunnen for full reversering verkar ekstremt tynt grunngitt, seier Bjørlo til NTB.

Den tidlegare ordføraren i Stad kommune har stilt Mehl spørsmål om kva for fagmiljø som er usamde om den nye organiseringa av jordskifterettane i heimdistriktet hans etter at ho uttalte seg om dette på NRK.

– I Sogn og Fjordane var tingrettane allereie slått saman då reforma kom. Det som no er nytt, er at alle tre jordskifterettane fekk ei felles leiing og administrasjon. Eg har ikkje oppfatta at det er noka usemje lokalt, seier Bjørlo.

Bekymra over vetorett

Ei reversering av domstolssentraliseringa til Solberg-regjeringa stod høgt på dagsordenen då Senterpartiet gjekk i regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet i fjor haust, og dette vart sendt ut på høyring sist veke.

Fristen for å svare på høyringa er sett til 26. april, men allereie i dag må Mehl møte i Stortinget og svare på spørsmål frå opposisjonen, som fryktar at domstolane blir svekte ved ei tilbakeføring.

Ingunn Foss (H) sit i justiskomiteen på Stortinget. Ho har omtalt opphevinga av domstolsstrukturen for «reverseringsmani» frå den nye regjeringa.

Spesielt er ho kritisk til at kommunane skal få vetorett i forhold til andre kommunar dersom det oppstår usemje om ei reversering. Ho meiner det svekkjer rettstryggleiken at kjennskap til lokale forhold skal vege tyngre enn styrkte faglege miljø og større fleksibilitet.

Fryktar svekt tillit

– Det er viktig at folk har tillit til at domstolane er uavhengige og upartiske og at saker blir behandla grundig og effektivt. Eg fryktar at det kan svekkje tilliten til domstolane dersom ordførarar og lokale folkevalde skal få så stor innverknad over organiseringa av domstolane, seier Foss til NTB.

– Kva bindingar, medvitne eller umedvitne, vil det kunne oppstå mellom domstolsleiing og lokale folkevalde? Dette er spørsmål regjeringa ikkje har svar på, seier Høgre-representanten frå Vest-Agder.

Foss har full tillit til at dommarar og sorenskrivarar i Noreg opptrer upartisk, men seier at ein med opplegget for reversering av domstolsreforma risikerer å få domstolsleiarar som står i eit gjeldsforhold til folkevalde og ordførarar som har kjempa for stillingane sine. Ho viser til at kommunar frå tid til anna er part i saker for retten.

– Vi må sørgje for at systemet fjernar den minste tvil om at domstolen ikkje er upartisk og uavhengig. Dette er eit heilt grunnleggjande prinsipp i rettspleia. Regjeringas forslag bidreg til det motsette, seier Foss.

(©NPK)