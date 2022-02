300 millionar ekstra i straumstøtte til kommunane

innenriks

– Bustøtta når ikkje fram til alle som slit med høge straumrekningar. Det betyr at nokre må få auka sosialhjelp, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

For å dekkje opp for dei ekstra sosialhjelpsutgiftene kommunane har hatt til dette formålet, har Stortinget derfor auka rammetilskotet til kommunane med 300 millionar kroner i år.

Kommunane har plikt til å vurdere sosialhjelp til personar som ikkje sjølv kan sørgje for inntekt til livsopphald.

I desember i fjor vart bustøtta utvida slik at fleire kunne få hjelp med å betale høge straumrekningar. No har statsråden opna for at dei som ikkje søkte om bustøtte i desember, likevel kan søkje og få søknaden behandla i ettertid. Dei som får bustøtte, får òg ekstrautbetalingar som straumhjelp i vinter.

Utbetalingane i februar og mars er auka frå 1.500 til 2.500 kroner per husstand.

