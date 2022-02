Fornebubanen skaper økonomisk hovudbry – kan bli ein stasjon mindre

innenriks

Måndag vart det kjent at dei forventa prosjektkostnadene til Fornebubanen er venta å auke med cirka 1,4 milliardar kroner samanlikna med det som vart lagt til grunn då prosjektet vart vedteke.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliardar kroner høgare enn forventa.

Ein stad å kutte

No seier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, til Dagsavisen at konsekvensen kan bli at ein droppar å byggje Vækerø stasjon for å stramme inn på utgiftene.

– Vi må leite etter stader å kutte. Det kan vere å utsetje Fornebu base. Og så er det mogleg å kutte ut Vækerø stasjon. Då sparer vi kanskje ein milliard. Det er jo ikkje ønskjeleg, men det er jo sånt vi må sjå på, seier han.

Fornebu base skal vere staden der drift og vedlikehald skal gjerast, medan Vækerø stasjon skal ligge ved E18.

Verken Viken eller Oslo kan rekne med noko ekstra støtte frå staten.

– I samsvar med retningslinjene for 50/50-ordninga skal ikkje staten vere med på å dekkje kostnadsaukar, dette er noko lokale styresmakter sjølv må handtere, seier statssekretær Mette Gundersen (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Ute av kontroll

Venstres Marit Kristine Vea meiner at sprekken vitnar om at byrådet ikkje har kontroll på dei store investeringsprosjekta.

– Det kan ha svært alvorlege konsekvensar for Oslo. Med mindre det blir veldig kutta i prosjektet, vil dette sope opp midlar som var tenkt til andre viktige kollektivprosjekt vi planlegg i Oslo, seier Vea til NRK.

Ho siktar til pengekrisa i Oslopakke 3. Svikten i bompengeinntekter gjer at ei rekkje store prosjekt i Oslo og gamle Akershus manglar finansiering.

Etter det NRK forstår, er det større vilje i Oslo enn i Viken til å skru opp bompengane i og rundt hovudstaden.

– Eg meiner det er alvorleg at byrådet har så dårleg økonomistyring. Vi må få svar på kva som er moglege kostnadsreduksjonar no, og få ned risikoen i dette prosjektet framover, seier Anne Haabeth Rygg, som er Høgres gruppeleiar i bystyret.

Vitne om god økonomistyring

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) meiner det vitnar om god økonomistyring når dei er tidleg ute med å informere bystyret om sannsynlege utfordringar som kan komme i framtida.

Ifølgje Stav ville prosjektet halde seg innanfor den kostnadsramma bystyret faktisk har vedteke, viss det ikkje hadde vore for den ekstraordinære prisstigninga det siste året.

