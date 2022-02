Gjerdrum-siktinga kom som eit sjokk – ordføraren meiner varsel vart følgde opp

innenriks

Onsdag vart det kjent at Gjerdrum kommune er sikta av politiet etter kvikkleireskredet 30. desember 2020, der ti personar og eit ufødt barn mista livet.

– Siktinga går på det vi oppfattar som manglande oppfølging av ulike type varslar som har komme til kommunen over tid, og det siste varselet kom i 2019, seier politiadvokat Morten Lundén i Aust politidistrikt til NTB.

Gjerdrum kommune har samarbeidd tett og godt med politiet i løpet av året som har gått, ifølgje både politiet og kommunen. Men semja mellom dei stoppar ved siktinga, som ifølgje kommunen slo ned som ei bombe onsdag.

– Vi synest jo det er urimeleg å bli sikta for dette. Vi er overraska over at politiet plasserer ansvaret så tydeleg som dei gjer, seier Gjerdrum-ordførar Anders Østensen (Ap) til NTB.

Meiner kommunen følgde opp varsel

Østensen meiner kommunen har følgt opp ei rekkje varsel om erosjonsnivået i skredområdet i åra før skredulykka. Det er særleg eit varsel frå 2011 som har vorte trekt fram.

– Det var vi klar over. Vi kjende jo ikkje skadepotensialet av den erosjonen, og det er eit viktig poeng her, seier ordføraren.

Berit Adriansen, som er leiar for plan og bygg i kommunen, er òg usamd i siktinga og seier det vart gjort grundige undersøkingar i området i åra før skredet.

– Det vart gjort betydelege geotekniske undersøkingar i samband med utbygging av Ask og ulike planprosessar kommunen har hatt gjennom åra. Og ingenting av det gav oss signal om at den erosjonen som vart varsla, kunne medføre eit skred med så katastrofale konsekvensar, seier ho til NTB.

Siktinga til politiet er i tillegg ei ekstra belastning for dei ramma, seier advokaten og rådgivaren for kommunen, Jan Fougner.

– Å seie at skredet ikkje var ein naturkatastrofe, men ein feil som ein kommune kunne ha unngått, er sjølvsagt ekstremt dramatisk og representerer ei enorm tilleggsbelastning for dei ramma etter denne katastrofen, seier Fougner, som trur saka vil bli lagd bort.

– Ei unik sak

I vel eit år har ei etterforskingsgruppe beståande av rundt ti personar etterforska skredulykka. Til saman 150 personar har gitt ei form for forklaring i saka, og etterforskinga har gått gjennom 55.000 dokumenttitlar.

– Det har vore ei svært omfattande etterforsking med eit veldig stort materiale, seier politiadvokat Lundén.

– Her finst det jo ingen tidlegare praksis som vi er kjende med. Dette er ikkje som ein vanleg valds- eller ranssak, dette er ei relativt unik sak, seier han.

Politiadvokaten fryktar at Gjerdrum kommune truleg ikkje er åleine i Kommune-Noreg om manglande oppfølging av denne typen varsel.

– Det gjeld å ha eit system for å sjå slike varsel i samanheng. Kvart enkelt varsel treng ikkje å utløyse ei handlingsplikt der og då. Får ein likevel fleire varsel over tid, så er det noko kommunane etter vårt syn må vere merksame på, seier Lundén.

– Juridisk uklar grunn

I september kom Gjerdrum-utvalet med første del av rapporten sin om skredet og årsakene til det. Endring i bekkeløpet og erosjon i Tistilbekken var hovudårsaka til leirskredet. Utvalet ville likevel ikkje fordele ansvar eller seie noko om nokon kunne lastast for skredet.

Andre del av rapporten skulle eigentleg komme no i januar, men er utsett til mars.

Før dette arbeidet er fullført, er ikkje ein rettsprosess i form av ei straffesak vegen å gå, meiner KS.

– Leirskredet i Gjerdrum fekk eit djupt tragisk utfall og kosta ti menneskeliv. Kommunen har eit ansvar for sikring mot naturskadar, men KS meiner at det juridiske grunnlaget for ansvar i slike saker ikkje er klargjort, seier styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS.

(©NPK)