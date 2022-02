Innstilling om riksrett mot Knut Arild Hareide varsla neste veke

innenriks

Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som behandlar om det er grunnlag for å vurdere riksrett mot Hareide.

Til ABC Nyheter stadfestar komitéleiar Peter Frølich (H) at dei planlegg å ha innstillinga klar førstkommande tysdag, 8. januar.

Då vil dei anten innstille på at Stortinget legg bort saka, reiser tiltale, eller ber ansvarskommisjonen gjennomføre nødvendige undersøkingar.

Vedtaket Hareide blir skulda for å ikkje ha følgt opp, var eit såkalla oppmodingsvedtak, som inneber at Stortinget ber regjeringa om å utføre noko, utan at det er lovpålagt. Dette dreier seg om Stortingets vedtak om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførarar med verknad frå seinast 1. august 2021, skriv Motor.

Den tidlegare samferdselsministeren sa til Dagen at han ikkje er samd i at han lét vere å følgje opp stortingsvedtaket.

(©NPK)