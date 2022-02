Rekordhøg bustadprisvekst i januar – opp 4,8 prosent

innenriks

– Det er normalt at bustadprisane stig mykje i januar, kjent som den såkalla januareffekten. Men oppgangen i bustadprisane i januar i år er den sterkaste i historia til bustadprisstatistikken, og oppgangen er breitt forankra i heile landet, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Nye tal som Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no la fram torsdag, viser at bustadprisane i Noreg steig med 4,8 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjonar steig prisane med 2,1 prosent.

Lauridsen seier at den sterke oppgangen må sjåast i samanheng med tilbodssida i bustadmarknaden.

– Det var få bustader på marknaden ved inngangen til året, og det er ein betydeleg nedgang i talet på nye bustader på marknaden i januar samanlikna med tidlegare år. Talet på uselde bustader ligg på eit markant lågare nivå enn i januar 2017, då bustadmarknaden kokte, seier Lauridsen.

– Krevjande i bustadmarknaden

Gjennomsnittsprisen for ein bustad i Noreg var 4.306.533 kroner ved utgangen av januar.

I alt vart det seld 5.416 bustader i Noreg i januar, noko som er 22 prosent færre enn i tilsvarande månad i 2021.

Lauridsen seier at noko av årsaka til at det no er færre bustader på marknaden, er den nye avhendingslova som tredde i kraft ved nyttår, som har skapt flaskehalsar.

– Dette fordi dei nye tilstandsrapportane tek lengre tid å lage, spesielt i ein innkøyringsfase, og fordi det må lagast nye tilstandsrapportar for bustader som har lege for sal sidan 2021. I tillegg har ein del bygningssakkunnige truleg forlate bransjen på grunn av nye reglar og meir ansvar, seier han.

I snitt hadde bustadene som vart selde i januar, lege ute i 41 dagar.

– Det er ein krevjande situasjon i bustadmarknaden no. Historisk veit vi at det er samanheng mellom nye reguleringar og endringar i bustadmarknaden, seier Lauridsen.

Han meiner alle aktørar må ta grep slik at prisveksten ikkje blir unødvendig sterk.

Ventar moderat prisutvikling

Oslo hadde den sterkaste sesongkorrigerte prisutviklinga i januar, med ein oppgang på 2,9 prosent. Tromsø hadde den svakaste utviklinga med 0,8 prosent oppgang.

– Marknaden er prega av endå lågare tilbodsside enn normalt for årstida etter eit år med historisk sterk etterspurnad og rekordomsetning av bustader. Varelageret var nesten botnskrapa ved utgangen av 2021, og vi kan ikkje forvente like høge omsetningsvolum i 2022, seier administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han seier at det er knytt spenning til korleis høgare inflasjon og høgare renter vil påverke bustadprisutviklinga, i kva grad nordmenn vil halde fram med å flytte når koronatiltak blir oppheva og korleis arbeidsinnvandring vil påverke etterspurnaden etter bustader.

– Vi held det som mest sannsynleg at prisutviklinga blir langt meir moderat gjennom 2022, seier han.