Søk etter Gamvik-forliset blir innstilt

Søket har ikkje ført til funn, verken av den omkomne eller andre ting som kunne gi oss ein peikepinn på kva som har skjedd, skriv Finnmark politidistrikt i ei pressemelding torsdag.

Jourhavande stabssjef Stein Kristian Hansen seier at det mellom anna er søkt i to dagar med ein ROV-undervassrobot, utan resultat.

– Tida som er gått etter forliset, alle søka som er gjort både til havs, under og over havoverflata og langs strandlinja, gjer at vi no ikkje lenger ser håp om å finne den omkomne gjennom målretta organiserte søk, seier jourhavande stabssjef Stein Kristian Hansen.

Han fortel at dei har gjort alle søk i dei områda som vart rekna som interessante søksområde, med betydelege ressursar.

Politiet har derfor komme til den avgjerda å innstille søket. Dei pårørande er informerte om avgjerda.

Nilsen var tidlegare leiar i Norges Fiskarlag. Sonen Remi André Nilsen (43) er funnen omkommen etter forliset.

