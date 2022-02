innenriks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier til Dagbladet at regjeringa meiner at innanlandsbruk av koronapass ikkje vil utgjere nokon forskjell i Noreg no.

– Vi går ikkje inn for det no som smittespreiinga er så stor som ho er, samtidig som vi aksepterer at det er smitte i samfunnet, seier Støre.

– Vi skal greie ut og ha ein modell klar for det om det kjem ein annan situasjon der vi treng å bruke det, men vår vurdering er at det ikkje vil utgjere nokon forskjell no, seier han.

(©NPK)