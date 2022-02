Støre: Meteren kan forsvinne raskare enn først tenkt

innenriks

Regjeringa oppheva tysdag ein stor del av koronatiltaka og signaliserte samtidig at dei resterande tiltaka truleg kan avviklast 17. februar, der det kjem ei ny vurdering.

I mellomtida held avstandskravet fram med å skape hovudbry for kultur- og serveringsbransjen. Støre seier at han har forståing for denne problematikken og legg til at meteren kan forsvinne før 17. februar, skriv TV 2.

– Meteren kjem til å forsvinne. Vi har sagt at vi skal vurdere dette innan 17. februar, men det kan skje mykje fram til det, seier han.

Framleis gjeld altså kravet om ein meters avstand, og dessutan bruk av munnbind dersom avstandskravet ikkje kan overhaldast. Det er rundt to veker til torsdag 17. februar, og Støre seier det kan komme fleire betydelege lettar innan den tida.

– Det kan det. Vi ber fagstyresmaktene gi oss råd fortløpande. Vi skal ikkje ha slike reglar lenger enn nødvendig, seier Støre, som seier at det særleg er situasjonen i helsevesenet og sjukefråværet som blir avgjerande i desse vurderingane.

– Biletet ser bra ut med tanke på at vi har kontroll på situasjonen, og då kan det skje fortare.

