Undersøking: Kraftig auke i truslar og hets mot politikarar

innenriks

For tredje gong har forskarar ved Politihøgskolen undersøkt omfang av uønskte hendingar mot politikarar.

– Vi har fått stadig meir kunnskap om at politikarar på alle nivå opplever utilbørlege førespurnader i form av usakleg hets, men også til dels alvorlege truslar om at dei sjølv eller familien bør drepast eller skadast, heiter det i rapporten Trakassering og trusler mot politikarar, som vart offentleggjorde torsdag. Funna frå 2021 blir samanlikna med liknande undersøkingar frå 2013 og 2017.

Reell auke

Nesten halvparten (46 prosent) av regjeringsmedlemmer eller stortingsrepresentantar som har svart, seier at dei har vorte utsette for ei alvorleg hending – som oftast direkte eller indirekte trussel mot dei sjølv eller personar som står dei nær.

Forskarane påpeikar at ein ikkje kan seie at halvparten av toppolitikarane har opplevd dette sidan svarprosenten ligg under 50 prosent.

– Likevel er det grunn til å tru at auken i alvorlege truslar er reell, skriv forskarane Tore Bjørgo, Gunnar Thomassen og Jon Strype.

Frp er partiet som melder om både flest hendingar og flest alvorlege hendingar. Senterpartiet og Venstre har òg mange førespurnader som blir karakteriserte som alvorlege. MDG får på si side mange uønskte meldingar, men færre av dei er truslar.

Skjult avsendar

I dei fleste tilfella var det ein mann som stod for trakassering eller truslar, ifølgje politikarane. 67 prosent oppgir at avsendaren var ein mann, medan berre 6 prosent seier det var ei kvinne. I 14 prosent av hendingane var det både ein mann og ei kvinne som stod bak, medan i resten av tilfella er kjønn ikkje kjent.

Samanlikna med førre undersøking, er det òg større del der politikaren ikkje kjenner identiteten til den som står bak.

– Ei mogleg forklaring er at dei som driv med trakassering online, dei siste åra har vorte flinkare til å skjule spora sine, skriv Bjørgo, Thomassen og Strype.

Konfliktsaker som bakteppe

Rapporten gir ikkje direkte innsikt i kven gjerningspersonen er, påpeikar forskarane. Politikarane har likevel vorte bedne om å svare på kva som var karakteristisk for førespurnaden, og kva motivet truleg er.

Det vanlegaste er meldingar som uttrykkjer fiendskap, sinne, bitterheit, skjellsord og sarkasme. Truande førespurnader er òg hyppige. Andre svarar at avsendaren er oppteken av «idear eller oppfatningar som klart er uriktige».

Det vanlegaste motivet (35 prosent) botnar i at avsendaren er i konflikt med offentlege styresmakter, som barnevernet eller Nav, ifølgje undersøkinga. Nest hyppigast at avsendaren har interesser for eit spesielt politisk tema, og deretter følgjer førespurnader skildra som konspirasjonsteoriar.

Motiv som rasisme og framandhat blir nemnde oftare av ungdomspolitikarar (sentralstyra i ungdomspartia), men finst sjeldnare blant moderpartia eller hos stortingsrepresentantar eller regjeringsmedlemmer.

Fleire nøler i offentleg ordskifte

Auken av truslar, sjikane og hets kan ha alvorlege konsekvensar for demokratiet, åtvarar forskarane.

17–19 prosent av stortingsrepresentantar/regjeringsmedlemmer svarte at truslar og trakassering har ført til at dei nøler med å stå fram med eit bestemt standpunkt, at dei lét vere å engasjere seg eller uttale seg på eit spesifikt saksfelt, eller at det avgrensa talefridommen deira som politikarar. I 2013 var delen 3–6 prosent.

14 prosent svarte at dei har vurdert å slutte som politikar. I undersøkinga frå 2013 svarte 6 prosent det same.

Verre lokalt

Hovudbiletet er at folkevalde på alle nivå, frå lokalpolitikk til ungdomspolitikar og opp til Stortinget og regjeringa, risikerer ei uønskt belastning i form av hets og trakassering. Belastninga aukar jo høgare posisjon ein har.

– Det meste av hetsen og trakasseringa ligg truleg innanfor dei vide grensene til ytringsfridommen og er noko politikarar må finne måtar å handtere på, slår forskarane fast.

Sjølv om lokalpolitikarar generelt er sjeldnare utsett for alvorlege truslar enn rikspolitikarane, kan det sjå ut som konsekvensane for dei som erfarer dette, opplevast som meir alvorlege. Det er ein høgare del blant lokalpolitikarane som vurderer å trekkje seg ut av politikken eller lèt vere å engasjere seg i kontroversielle saker, ifølgje rapporten.

