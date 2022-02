Ap og Sp åtvarar SV mot å kortslutte jordbruksoppgjeret i Stortinget

innenriks

– Ap og Sp er heilt samde i at inntektene i landbruket må opp etter åtte harde år med Høgre og Frp. Men det er avgjerande viktig for oss at vi ikkje set sjølve ordninga med jordbruksforhandlingar i spel, seier stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet Per Vidar Kjølmoen til NTB.

Han og i Senterparti-representanten Jenny Klinge har denne veka sete i forhandlingar med SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes om regjeringsforslaget til straumstøtte til bøndene.

Der pressar SV på for auka hjelp til landbruket.

Men dei to regjeringspartia fryktar at eit stortingsvedtak i saka skal undergrave retten landbruket har til eigne forhandlingar med staten.

– Viss vi fell for freistinga til å kortslutte forhandlingane i Stortinget, er det først og fremst den norske bonden som taper på det, seier Kjølmoen.

Fryktar nedleggingar

Fylkesnes fryktar på si side både nedleggingar og kutt i produksjonen i landbruket viss bøndene ikkje får meir hjelp med dei høge prisane.

– Vi står overfor ei alvorleg krise for norsk jordbruk, seier Fylkesnes til NTB.

– Det er ikkje berre straumprisane som er gått i taket, men alle andre innsatsfaktorar òg, åtvarar han.

Ifølgje han kan konsekvensen i verste fall bli ei svekking av sjølvforsyninga i Noreg – og det i ein situasjon der det er store problem globalt.

– Jordbruket treng signal no på at kompensasjonen kjem, viss vi skal redde jordbruket i Noreg slik vi kjenner det, seier Fylkesnes.

Tre krav

Fylkesnes seier SV har tre hovudkrav i forhandlingane som no er i gang:

* Det første er at straumstøtta samanlikna med regjeringsforslaget. SV meiner at støtta må ta utgangspunkt i den straumprisen som ligg til grunn for den tekniske jordbruksavtalen, det vil seie 38–40 øre per kilowattime, i staden for at støtta slår inn når prisen overstig 70 øre.

* Det andre hovudkravet er at bøndene må få ekstra kompensasjon for auka prisar på innsatsfaktorar som gjødsel, slik at dei får råd til å kjøpe inn det dei treng til våronna.

* Det tredje hovudkravet til SV er at Stortinget må be regjeringa om å sikre bøndene full kostnadskompensasjon i det neste jordbruksoppgjeret.

Næringskomiteen på Stortinget skal levere innstillinga si i saka torsdag neste veke.

Vil overlate detaljane til partane

Kjølmoen seier regjeringspartia har som utgangspunkt at Stortinget må overlate det til partane i jordbruksoppgjeret å avklare detaljane i korleis den ekstraordinære kostnadsauken i jordbruket skal kompenserast.

– Men Ap og Sp har lenge signalisert at det blir nødvendig å kompensere dei ekstraordinære kostnadsaukane i 2022, noko mellom anna landbruksminister Sandra Borch har vore heilt tydeleg på i samband med tilleggsforhandlingane. Viss SV ønskjer å gjenta desse signala i Stortinget, så blir vi nok samde om det, seier han.

– Så veit vi at det hastar med å få ut straumstøtte raskt. Mange bønder har store straumrekningar som må betalast, og då må vi på Stortinget leggje eit løp som ikkje forseinkar utbetalinga.

